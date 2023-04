La chiesa di San Salvatore | un centro di speranza all’ombra di Santa Maria Maggiore

(Di domenica 16 aprile 2023) Bergamo. La chiamano la “dei disperati” per via dell’elevato numero di fedeli che, nel corso dei secoli, si sono recati sul colle di Sanper chiedere aiuto alla Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. Eppure in pochi sanno che ladi Sanha radici ben più antiche che attraversano l’intera storia di Bergamo, dall’epoca romana alle vicende più recenti legate alle richieste di coloro che hanno deciso di affidarsi alla Beata Vergine per un aiuto. Per comprendere le origini dell’edificio sacro è necessario nelle “nebbie” del passato come sottolineato da Padre Donato Calvi che nel suo “Effemeride sacra profana di quanto di memorabile sia successo in Bergamo” attribuisce la fondazione della struttura a Lupo, duca di Bergamo nonché figura leggendaria legata a doppio filo alla storia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Approfittiamo del momento musicale quotidiano per farvi vedere e ascoltare quanto stiamo interpretando ora alla Chi… - vaticannews_it : Nella domenica della #Misericordia si fa memoria dell’episodio dell’incredulità di san Tommaso e risuona il monito… - teatrolafenice : Mentre ci prepariamo a varcare la soglia della ritrovata perché messa a nuovo Chiesa di San Fantin con una speciale… - luengo1958 : RT @teatrolafenice: Con gli applausi del nostro pubblico termina ora il secondo di una rassegna di concerti alla Chiesa di San Fantin. A di… - luengo1958 : RT @teatrolafenice: Il terzo di una serie di eventi che ci coinvolge nella Chiesa di San Fantin comincia tra un'ora. Questo il programma e… -

... dice Roman, 47 anni, soldato in congedo per malattia, di fronte al cancello delladi Santa Maria del Soccorso, di rito greco cattolico in un sobborgo di Zaporizhzhia. Abbonati per leggere ...Nel bombardamento avvenuto nella notte, un missile russo S - 300 ha infatti distrutto ladiMichele Arcangelo nel villaggio di Komyshuvakha. Secondo quanto riporta Ukrinform, laè ...In un bombardamento avvenuto nella notte della Pasqua ortodossa, un missile russo S - 300 ha distrutto ladiMichele Arcangelo nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. ...

Bombe russe sulle chiese nel giorno della Pasqua ortodossa: dopo San Michele colpita anche Nikopol - L'Ue a Polonia e Ungheria: inaccettabili le azioni unilaterali sul grano ucraino - L'Ue a Polonia e Ungheria: inaccettabili le azioni unilaterali sul grano ucrai RaiNews

L’immagine della preghiera islamica, riservata ai soli uomini, sul sagrato della Chiesa di San Paolo a Cantù, in occasione di una manifestazione organizzata dalla comunità pastorale locale, non ci può ...Lutto ad Altidona per la scomparsa di Zucconi Un grave lutto sconvolge la comunità di Altidona ma un pò tutto il fermano. E' morta all'età di 44 anni Federica Zucconi. La donna si è arresa a ...