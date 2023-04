La campagna d'Africa di Meloni. Il Piano Mattei prende forma (Di domenica 16 aprile 2023) «L'Africa per noi è assolutamente strategica, non solo perché siamo dirimpettai, per cui tutto quello che va bene in Africa va bene anche da noi, e tutto quello che va male si ripercuote su di noi. Anche perché è un continente che a differenza della percezione che si ha non è povero: in alcuni casi viene sfruttato e non ha strumenti per tirare fuori le proprie ricchezze di cui potrebbe vivere e prosperare». Non ci sono dubbi che l'Africa, e in particolar modo il Nord Africa, sia quanto mai al centro della politica estera italiana, che Giorgia Meloni ha portato avanti in prima persona negli ultimi mesi. Le parole pronunciate ieri ad Addis Abeba si inseriscono in una "campagna Africana" di cui l'Etiopia è solo l'ultima tappa in ordine cronologico. Egitto, Tunisia, Algeria ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) «L'per noi è assolutamente strategica, non solo perché siamo dirimpettai, per cui tutto quello che va bene inva bene anche da noi, e tutto quello che va male si ripercuote su di noi. Anche perché è un continente che a differenza della percezione che si ha non è povero: in alcuni casi viene sfruttato e non ha strumenti per tirare fuori le proprie ricchezze di cui potrebbe vivere e prosperare». Non ci sono dubbi che l', e in particolar modo il Nord, sia quanto mai al centro della politica estera italiana, che Giorgiaha portato avanti in prima persona negli ultimi mesi. Le parole pronunciate ieri ad Addis Abeba si inseriscono in una "na" di cui l'Etiopia è solo l'ultima tappa in ordine cronologico. Egitto, Tunisia, Algeria ...

