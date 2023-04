La Blu Basket fa il colpo a Pistoia | mantenuta la vetta del girone giallo

(Di domenica 16 aprile 2023) La Blumette in campo una difesa eccellente e cancella un avvio difficile sul Parquet del PalaCarrara. Una prova di squadra da playoff consente alla Gruppo Mascio di limitaree di conquistare con pieno merito la seconda vittoria esterna nel: 61-75. Finelli può recuperare Giuri, schierato in quintetto con Marini, Cerella, Lombardi e Marcius. Brienza presenta i consueti cinque: Saccaggi, Copeland, Wheatle, Varnado e Magro. Pur senza forzare, Treviglio non trova la via del canestro e i toscani scappano con un eloquente 10-0 in 5?, nonostante un timeout già speso dalla panchina trevigliese. È proprio Giuri a sbloccare gli ospiti ed è l’inizio di una rimonta sensazionale che passa da 5 punti consecutivi di Clark e da una seconda conclusione del play brindisino. Dalla lunetta l’americano fissa il ...

Giorgio Tesi Group Pistoia - Gruppo Mascio Treviglio 61-75 (12-14, 15-18, 14-25, 20-18) Giorgio Tesi Group Pistoia: Carl Wheatle 19 (5/10, 2/5), Jordon Varnado 13 (6/10, 0/3), Lorenzo Saccaggi 9 (1/4, ...