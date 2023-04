Kiev | ' I russi hanno cambiato le tattiche di bombardamento'

(Di domenica 16 aprile 2023) Guerra in Ucraina , non c'è fine: le truppe russele lorodidel territorio ucraino dall'inizio della primavera del 2023. Lo sostiene Yurii Ihnat , portavoce del ...

Guerra in Ucraina , non c'è fine: le truppe russe hanno cambiato le loro tattiche di bombardamento del territorio ucraino dall'inizio della primavera del 2023. Lo sostiene Yurii Ihnat , portavoce del ...Leggi Anche Il grano ucraino rubato daiin viaggio verso l'Africa: arrivano le prime conferme A causa della guerra e dell'applicazione a singhiozzo dell'accordo trae Mosca sull'export di grano dal Mar Nero, per il principale ......non è ancora chiaro quanti prigionieriabbia rilasciato in cambio. Prigionieri rilasciati per Pasqua Lo scambio pasquale è stato preceduto da un altro avvenuto lunedì, in cui oltre 200 tra...

Kiev, attacchi russi nel Donetsk lanciati ogni mezz'ora Agenzia ANSA

La Pasqua ortodossa, la seconda celebrata in Ucraina in tempo di guerra, non ha fermato i bombardamenti. Nella notte tra sabato e domenica, secondo ...Il punto più caldo della guerra resta in ogni caso la battaglia per Bakhmut. Scambio pasquale di prigionieri: 130 ucraini sono tornati a casa ...