(Di domenica 16 aprile 2023) "sono in corso a", ha dichiarato il portavoce del comando militare dell'Ucraina orientale Sergy Cherevatyi al canale televisivo 1+1. "Nel cuore dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Kiev: combattimenti sanguinosi senza precedenti a Bakhmut, due 18enni uccisi dalle bombe a Mykolaiv. I filorussi:… - fattoquotidiano : Ucraina, la diretta – Razzi sulla Cattedrale di Donetsk: un morto e due feriti. Kiev: “A Bakhmut combattimenti sang… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Kiev: a Bakhmut combattimenti sanguinosi senza precedenti #Ucraina #Russia #guerra #15aprile - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Kiev: combattimenti sanguinosi senza precedenti a Bakhmut, due 18enni uccisi dalle bombe a Mykolaiv. I filorussi: razzi… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Ucraina, la diretta – Razzi sulla Cattedrale di Donetsk: un morto e due feriti. Kiev: “A Bakhmut combattimenti sanguin… -

"Combattimenti sanguinosi senza precedenti sono in corso a", ha dichiarato il portavoce del comando militare dell'Ucraina orientale Sergy Cherevatyi al canale televisivo 1+1. "Nel cuore dell'area urbana della città si stanno svolgendo sanguinose ...16 apr 09:29: acombattimenti sanguinosi senza precedenti Secondo il portavoce del comando militare dell'Ucraina orientale Sergy Cherevatyi, 'combattimenti sanguinosi senza precedenti sono in corso a ...++ Esercito: 'I soldati ucraini stanno riuscendo" a frenare i russi ROMA ROMA, 16 APR - "Combattimenti sanguinosi senza precedenti sono in corso a", ha dichiarato il portavoce del comando militare dell'Ucraina orientale Sergy Cherevatyi al canale televisivo 1+1. "Nel cuore dell'area urbana della città si stanno svolgendo sanguinose ...

Kiev: a Bakhmut combattimenti sanguinosi senza precedenti Agenzia ANSA

Guerra Ucraina, diretta oggi domenica 16 aprile. Yevgeny Prigozhin, ancora una volta, spariglia le carte, e lancia un sorprendente appello a Vladimir Putin: fermi l'invasione in Ucraina ...Le forze ucraine stanno affrontando "problemi significativi con il rifornimento" e si stanno "sistematicamente ritirando dalle posizioni" che occupavano in precedenza. Lo sostiene l'intelligence Gb ne ...