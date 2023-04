Karate, Serie A 2023: Asia Agus vola in Finale nei 50 kg kumite a Vancouver (Di domenica 16 aprile 2023) Arrivano ancora buone notizie da Vancouver, città del Canada che sta ospitando questa settimana la Serie A 2023 di Karate. Asia Agus ha infatti staccato il biglietto per le Finale nella categoria dei 50 kg, specialità kumite. Un cammino perfetto quello dell’atleta tesserata con le Fiamme Azzurre, abile a fronteggiare tutte le avversarie della sua pool sconfiggendo poi in semiFinale Laura Charruf con il risultato di 2-0. Nell’ultimo atto l’azzurra affronterà la croata Ema Sgardelli. Ricordiamo che nella giornata inaugurale anche la squadra italiana di kata maschile ha ottenuto l’accesso in Finale, dove affronterà il team del Kuwait. Karate, Serie A Vancouver ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Arrivano ancora buone notizie da, città del Canada che sta ospitando questa settimana ladiha infatti staccato il biglietto per lenella categoria dei 50 kg, specialità. Un cammino perfetto quello dell’atleta tesserata con le Fiamme Azzurre, abile a fronteggiare tutte le avversarie della sua pool sconfiggendo poi in semiLaura Charruf con il risultato di 2-0. Nell’ultimo atto l’azzurra affronterà la croata Ema Sgardelli. Ricordiamo che nella giornata inaugurale anche la squadra italiana di kata maschile ha ottenuto l’accesso in, dove affronterà il team del Kuwait....

