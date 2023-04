Kanté pericolo scampato | alla Juventus non sarebbe servito

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 16 aprile 2023) In passato, lasembrava essere interessata afine il giocatore non è arrivato e i bianconeri possono essere soddisfatti. Il centrocampo dellaè uno dei reparti più completi (e più forti) a disposizione di Allegri. In passato i bianconeri sembravano poter mettere le mani su, centrocampista in forza al Chelsea e che per diverse stagioni era considerato come uno dei più forti nel suo ruolo.(Ansafoto)Sul giocatore, infatti, erano presenti le più forti squadre del panorama internazionale con la Juve pronta al grande colpo.fine, come sappiamo, le cose sono andate diversamente e i bianconeri non possono certo dire di avere dei rimpianti per il mancato approdo del centrocampista., infatti, nelle ultime ...