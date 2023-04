Juventus U23-Arzignano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 16 aprile 2023) Juventus U23-Arzignano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Al Moccagatta i piemontesi vogliono i tre punti per cercare di arrivare in zona play off, ugualmente ai veneti, che devono vincere per tenere il loro posto. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14:30 di domenica 16 aprile, diretta in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Gara visibile anche in diretta Gol su Sky Sport Calcio 253 ed in streaming su Now con telecronaca di Andrea Voria. Sportface inoltre, vi offrirà una ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023)U23-sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentasettesima giornata del girone A di. Al Moccagatta i piemontesi vogliono i tre punti per cercare di arrivare in zona play off, ugualmente ai veneti, che devono vincere per tenere il loro posto. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14:30 di domenica 16 aprile,in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Gara visibile anche inGol su Sky Sport Calcio 253 ed insu Now con telecronaca di Andrea Voria. Sportface inoltre, vi offrirà una ...

