Juventus, la testa è altrove e il Sassuolo si prende i tre punti. Brutto scivolone per Allegri (Di domenica 16 aprile 2023) La Juventus cade ancora e stavolta fa inevitabilmente tanto rumore. La squadra di Allegri perde la seconda di fila in campionato, entrambe in trasferta, gioca male e a tratti malissimo, fa confusione e viene punita al Mapei Stadium da un Sassuolo che lievita alla distanza e risponde alle critiche post-Verona e generiche quando si avvicina la sfida con i bianconeri, a cominciare dall’assenza di Berardi. Un pesante stop per la Vecchia Signora, trafitta da Defrel e ora definitivamente aggrappata al ricorso di mercoledì per giocarsi la zona Champions, altrimenti lontana punti e squadre da superare. La testa probabilmente è altrove per i bianconeri, sia al Collegio di Garanzia, per rendere la classifica virtuale una classifica reale e definitiva, in un senso o nell’altro, al contempo anche ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Lacade ancora e stavolta fa inevitabilmente tanto rumore. La squadra diperde la seconda di fila in campionato, entrambe in trasferta, gioca male e a tratti malissimo, fa confusione e viene punita al Mapei Stadium da unche lievita alla distanza e risponde alle critiche post-Verona e generiche quando si avvicina la sfida con i bianconeri, a cominciare dall’assenza di Berardi. Un pesante stop per la Vecchia Signora, trafitta da Defrel e ora definitivamente aggrappata al ricorso di mercoledì per giocarsi la zona Champions, altrimenti lontanae squadre da superare. Laprobabilmente èper i bianconeri, sia al Collegio di Garanzia, per rendere la classifica virtuale una classifica reale e definitiva, in un senso o nell’altro, al contempo anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanyRoss70 : RT @TUTTOJUVE_COM: MONTEMURRO a JTV: 'Oggi vittoria importante contro una squadra propositiva, testa alla Roma' - PensieroBNJ : Testa già a Lisbona o Juve in netto calo? Ne parliamo in diretta insieme a voi, vi aspettiamo!????… - Stefano88162581 : @JuventinoRazza @Juventus_a_vita Ma non è questione di 3-5-2 o 4-3-3 ma di testa,mentalità.. questa squadra va rico… - PensieroBNJ : Sassuolo-Juventus 1-0: testa già a Lisbona? - LuigiLiccardo6 : RT @PolliceAzzurro: Pareggiando con il #Verona, il #Napoli guadagna un punto sulla #Juventus che perde a #Sassuolo perché già con la testa… -