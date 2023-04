Juventus-Fiorentina oggi in tv | orario e diretta streaming Playoff Serie A femminile 2022 2023

(Di domenica 16 aprile 2023) La data, l’, latv edi, match valido per la quarta giornata della Poule Scudetto/23. Le bianconere tornano dopo la sosta, e lo fanno arrivando da 4 vittorie consecutive, mentre le viola non sono in un buon periodo di forma, ma hanno vinto l’ultima gara contro l’Inter. Appuntamento, domenica 16 aprile, alle 14:30. La gara sarà visibile su La7, La7.it e su Timvision, ma anche su Dazn essendo visibile suTv. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di campionato dell'Inter: - Spezia 28 tiri, 1 gol, sconfitta; - Juventus 18 tiri, 0 gol, sconf… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - hisendegausser : RT @eltucusalamanca: 3 punti su 27 fatti contro Monza (x2), Empoli, Sampdoria, Bologna, Spezia, Juventus, Fiorentina e Salernitana. 3 su 2… - ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ?? Le ultime 5 partite di campionato dell’Inter. ? Spezia-Inter ? Inter-Juventus ? Inter-Fiorentina ???? Salernitana-Inter… - alequevaz97 : RT @eltucusalamanca: 3 punti su 27 fatti contro Monza (x2), Empoli, Sampdoria, Bologna, Spezia, Juventus, Fiorentina e Salernitana. 3 su 2… -

...Campionato Primavara 1 e 2 a partire dalle 11 con Verona - Atalanta mentre nella Serie A femminile alle 12.30 troviamo Parma - Sampdoria per il gruppo retrocessione e alle 14.30...Il momento no in Serie A dell' Inter prosegue. Contro il Monza è arrivato infatti il terzo ko di fila a San Siro per 1 - 0 dopo quelli con. Prestazioni simili nelle ultime settimane per i nerazzurri, come analizzato da Simone Inzaghi a Sky : "La squadra ha fatto un buon primo tempo, meritavamo il vantaggio. Nella ......00 Inter 2 Fine 0 Lecce Venerdì 10 Marzo 2023 - 20:45 Spezia 2 Fine 1 Inter Domenica 19 Marzo 2023 - 20:45 Inter 0 Fine 1Sabato 1 Aprile 2023 - 18:00 Inter 0 Fine 1Venerdì 7 ...

PODCAST - Juve, Roma e Fiorentina: Europa League o Conference in una bacheca italiana TUTTO mercato WEB

Trascorse le vacanze pasquali, le ragazze della Primavera della San Marino Academy sono pronte a tuffarsi nel rush finale di campionato con il mirino ben puntato sulla salvezza. Al momento la zona da ...Fiorentina-Atalanta, match valevole per il 31° turno di Serie A: l'analisi della rubrica Bookmakers all'Angolo ...