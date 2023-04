Juve, seconda sconfitta di fila: il Sassuolo fa festa con Defrel (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo un primo tempo dominato dalla noia, la ripresa fra Sassuolo e Juve trova vivacità e dinamismo, ed anche il gol di Defrel, che arriva al 65' su un errore di Fagioli. Allegri gioca allora le carte ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo un primo tempo dominato dalla noia, la ripresa fratrova vivacità e dinamismo, ed anche il gol di, che arriva al 65' su un errore di Fagioli. Allegri gioca allora le carte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianmarcoBusso : Con la restituzione dei punti alla juve la Lazio passerà dall'essere seconda in classifica all'essere seconda in classifica. OptaGianmarco - nannaenik : E quindi Lazio seconda a tutti gli effetti, con o senza penalizzazione Juve - sportli26181512 : Juve, seconda sconfitta di fila: il Sassuolo fa festa con Defrel: Juve, seconda sconfitta di fila: il Sassuolo fa f… - MischiGiordano : Seconda sconfitta consecutiva in campionato. Brutta flessione in un momento delicato della stagione. #SassuoloJuve #juve - cmercatoweb : ??#Defrel manda ko la #Juve, alla seconda sconfitta di fila in campionato, e rallenta ancora la rimonta #Champions b… -