Juve, rabbia Allegri dopo il ko: "Ora bisogna solo stare zitti e lavorare" (Di domenica 16 aprile 2023) Seconda sconfitta consecutiva per la Juve di Allegri. Il club bianconero perde anche il 'secondo posto virtuale' in campo. Brutta sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri, secondo ko consecutivo in pochi giorni, dopo la sconfitta contro la Lazio. Il club bianconero cede per 1 a 0 al Sassuolo di Dionisi, che, orfano di Dionisi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... n_filippo7 : Si gioca 95 min e non 45! Mi consolano quei 10 min di Pogba ! Fagioli trasforma le lacrime in rabbia…. Alla Juve ce… - SissyGrizz : @JuventusFCWomen @cristianagire Grande Girelli! Ora nel secondo tempo voglio vedere tutta la rabbia e una raffica d… - tarzanmauri : @DonatoPace6 @GiaccAvv Auguri questo a un bambino perché ha mostrato la maglia della Juve? Perché non ti fai aiutar… - alessiomagno1 : @Tractor220510 @MariaNerazzurra Ma porca miseria, preso dalla rabbia ho fatto un errore, ho fatto anche un “cita tw… - dfranco74 : @dayfootball1981 Se solo penso alle ore sui forum a leggere e capire le cose quanta rabbia ogni giorno mi saliva! P… -