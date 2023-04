(Di domenica 16 aprile 2023) Laprosegue con la: solo Verona e Torino hanno messo in campo più calciatoriilIn casaprosegue la strategia della. Da qui all’inizio del campionato i bianconeri hanno messo in campo 5 calciatoriilcome titolari, meglio hanno fatto solo Torino, 6, e Verona, 9. Si tratta deiBarrenechea e Fagioli, il 2002 Barbieri e i 2003 Miretti e Soulè. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Juve, la linea verde continua: sono 5 i nati dopo il 2001 impiegati dal primo minuto - gides1960 : @peppegas77 @Gazzetta_it @CorSport @FabDellaValle … a @MaxNerozzi hanno tagliato la connessione internet … Sempre i… - Kozachi_mg : @sportface2016 La Juve potrebbe darne una decina; Vero, non tutti sono all'altezza, qualcuno non lo è più, altri… - alextua72 : @linea_inter Già è vergognoso che la società colpevole faccia finta di dispiacersi e poi faccia ricorso... Ma si sa... Lo stile Juve... - DanieleVolpe7 : @Copper38113667 @linea_inter la Juve ha messo a disposizione il suo sistema di telecamere e microfoni presenti in t… -

QUISTABIA - Tra i pali Barosi con Mignanelli, Caldore, Cinaglia e Maggioni a comporre ladifensiva. A centrocampo Maselli, Berardocco e Carbone mentre in avanti spazio al tridente ...Da una parte, la formazione di Mirko Cudini reduce dal pareggio con laStabia (1 - 1) e dalla ... Dalmazzi, Delvino e Borg a comporre ladifensiva. A centrocampo Arrigoni, Marino e Djibril ......ai play - off la formazione biancazzurra decima a quota 45 come il Potenza nono ma anche la... QUI PICERNO - In porta Albertazzi con Novella, Ferrani, Gonnelli e Guerra a comporre la...

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus Sky Sport

Sassuolo-Juve, le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Dionisi ed Allegri per il match del Mapei Stadium che sta per cominciare.La Juve prosegue con la linea verde: solo Verona e Torino hanno messo in campo più calciatori nati dopo il 2001 In casa Juve prosegue la strategia della linea verde. Da qui all’inizio del campionato i ...