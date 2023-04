Juve ancora battuta fuori casa | al Sassuolo basta una rete di Defrel

Leggi su lastampa

(Di domenica 16 aprile 2023) REGGIO EMILIA. Lantus cade al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il. I neroverdi si impongono 1-0 grazie al gol dinella ripresa per la terza storica vittoria sui bianconeri e si portano a 40 punti in classifica, mentre la for ... sul sito.