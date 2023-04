Juve, altro che Scansuolo: Allegri perde anche il 2° posto sul campo (Di domenica 16 aprile 2023) La Juve chiude male la settimana: gioca la solita inguardabile partita, solo che stavolta perde in casa del Sassuolo (settima sconfitta del... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Lachiude male la settimana: gioca la solita inguardabile partita, solo che stavoltain casa del Sassuolo (settima sconfitta del...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : Spinte e cori razzisti, c'è un regolamento per la #Juventus e un altro 'por amigos'? #LazioJuve #LazioJuventus… - Bu39159456 : @Giancar71370236 @Tommasocerno no le notizie sono vere, false o discutibili. se Juve - Inter 2 a 0 può essere solo… - juve_grecchi : RT @F1N1no: Altra partita oscena. Uno schifo inguardabile.. Prima mosci poi impotenti. Sarebbe il momento che anche allegri inizi a dire qu… - danmesck : @MarioButi1 @cyranoa2 Scemo + scemo vi siete trovati. Tu italiano che ti definisci 'madridista' che se ne frega del… - juve_grecchi : RT @Marco562017: Fagioli non c'entra nulla e prendersela con lui non farebbe altro che nascondere gli enormi problemi che abbiamo Giochiam… -