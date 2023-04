Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : GdS: 'Juve, oggi tocca a Tommaso Barbieri, esterno destro. Dopo Miretti, Fagioli, Soulè ed altri, Allegri è pronto… - Gazzetta_it : Juve, l’ultimo degli Allegri boys: con il Sassuolo a destra c’è Barbieri - DiMarzio : #SerieA | #Juve, la probabile formazione contro il #Sassuolo: #Allegri pensa all'esordio di #Barbieri - odiolacciuga : RT @gigipoletti: @OmarDBorio @francescoganeo La verità incontrovertibile,senza alibi... è che per il terzo anno di fila, la #juve non vince… - CorSport : ?? Juve, Allegri punta su Barbieri: alla scoperta del giovane esterno #CorrieredelloSport #Juventus #Allegri… -

Vista l'assenza per infortunio di Mattia De Sciglio ed i tanti impegni ravvicinati per Cuadrado, Massimilianostarebbe pensando di puntare su Tommaso Barbieri nella partita contro il Sassuolo . Il giovane esterno destro si è messo in luce con la maglia della Juventus Next Gen ...I portoghesi hanno dimostrato di avere il phisique du role per fare la differenza e non intendono, a questo punto, mollare anche se il vantaggio raggiunto per 1 a 0 da parte della squadra di...Commenta per primo In conferenza stampa, tra i vari temi cheha trattato prima della sfida della suaal Sassuolo , c'è una diatriba sorta nei giorni scorsi tra Max e Paulo Sousa. L'ex bianconero, ora tecnico della Salernitana , alla vigilia del ...

Dionisi contro Allegri, in campo due filosofie diverse. I precedenti... Tutto Juve

Dove vedere in diretta tv e in streaming la partita tra Sassuolo e Juventus, in programma domenica 16 aprile alle ore 18:00 ...Dopo gli insertimenti in prima squadra di Miretti, Fagioli, Iling jr, Soulé e Barrenechea, Massimiliano Allegri si affida dal primo minuto a un altro baby talento della formazione Next Gen, si tratta ...