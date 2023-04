Juve | Allegri | «Dobbiamo stare zitti e lavorare»

(Di domenica 16 aprile 2023) Le parole di Massimiliano, tecnico della, dopo la sconfitta dei bianconeri subita contro il Sassuolo Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. TROPPO PASSIVI – «migliorarla. Non abbiamo fatto bene per 60?, poi dopo lo schiaffo abbiamo reagito. Era un passaggio importante, avevamo la possibilità di mettere le milanesi a 11 e 9 punti e non ci siamo riusciti. Ora abbiamo partite difficili,rialzarci,sulle cose non fatte bene e giocare spezzoni di partita in modo diverso». MODULO MIGLIORE ALLA FINE – «Abbiamo fatto meglio nel finale ma devo considerare che Chiesa aveva fatto 90? nell’ultima partita e non aveva una partita da titolare. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - Gazzetta_it : Juve, l’ultimo degli Allegri boys: con il Sassuolo a destra c’è Barbieri - forumJuventus : GdS: 'Juve, oggi tocca a Tommaso Barbieri, esterno destro. Dopo Miretti, Fagioli, Soulè ed altri, Allegri è pronto… - kensrage73 : RT @PierluigiPugli1: @Cirovitto Io tifo Juve non allegri. La colpa è di tutti ma in primis delle mezze seghe che vanno in campo. - PensieroBNJ : Testa già a Lisbona o Juve in netto calo? Ne parliamo in diretta insieme a voi, vi aspettiamo!????… -

ha inserito anche Miretti e Chiesa e poi nel finale Pogba, ma la scossa è stata solo di nervi. Laha prodotto due occasioni, con un colpo di testa di Rabiot sventato con una gran parata ..."Avremmo dovuto fare un balzo in avanti mettendo le milanesi a 9 e 11 punti, così non è stato. Ma non per colpa di Fagioli ": lo ha detto l'allenatore dellaMaxdopo il k.o. col Sassuolo , il secondo di fila in campionato. L'allenatore dellaè parso deluso dall'approccio alla gara dei suoi: "Dobbiamo rialzarci e lavorare sugli errori ...Nel finale i neroverdi avrebbero due ottime chances in contropiede, Harroui e Defrel però le sprecano gettando al vento i possibili match point, mentre nel recupero la squadra ditenta gli ...

Le pagelle della Juve - Errore e lacrime per Fagioli, Allegri non riceve le risposte sperate TUTTO mercato WEB

"dimostrano che il ragazzo è responsabile - afferma ai microfoni di Dazn l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri -. Ma non abbiano perso a causa di quello sbaglio, quanto per la prestazione ...PERIN 6.5 - In gran condizione, lo dimostra la reattività con cui respinge il colpo di testa a botta sicura di Defrel. Il portierone juventino non può nulla sul gol ...