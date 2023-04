Juric: 'Fatto di tutto per vincere. Siamo il Toro e dobbiamo fare di più' (Di domenica 16 aprile 2023) Il pari con la Salernitana, e un copione già visto molte volte, porta Ivan Juric a riflessioni ormai note: "Abbiamo Fatto di tutto per vincere pur regalando un gol, l'ennesimo, mentre avevamo la palla,... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) Il pari con la Salernitana, e un copione già visto molte volte, porta Ivana riflessioni ormai note: "Abbiamodiperpur regalando un gol, l'ennesimo, mentre avevamo la palla,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereGranata : ???#Juric: “Cairo da gennaio scorso ha messo i soldi, io ho il contratto e lavoro con totale libertà. C’è voglia di… - sportli26181512 : Juric: 'Fatto di tutto per vincere. Siamo il Toro e dobbiamo fare di più': Juric: 'Fatto di tutto per vincere. Siam… - marcopiccari1 : Ho sentito le parole di Juric nel post partita. Gli allenatori che si prendono delle responsabilità li gradisco mol… - Gazzetta_it : Juric: 'Fatto di tutto per vincere. Siamo il Toro e dobbiamo fare di più' - torovattene : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Juric post #TorinoSalernitana: “Oggi abbiamo fatto di tutto per vincere. Abbiamo regalato l’ennesimo gol da fa… -