Julia Ituma | martedì i funerali accanto all' oratorio in cui ha iniziato a giocare a pallavolo

Igor Volley comunica quanto segue: " I funerali disi terranno martedì 18 aprile, alle ore 11, presso la Chiesa dell'Oratorio di San Filippo Neri a Milano. In segno di rispetto, nella giornata di martedì tutti gli allenamenti del settore ...... La Stampa prova a entrare nei misteri dell'ultima notte dia Istanbul. 'Tra le 22,30 e le 23,50 di mercoledì sera, dopo la partita di Champions persa a Istanbul, è confermato che...... dove mercoledì seraha giocato l'ultima partita della sua vita. Non alzano gli occhi verso il sesto piano, non sanno del corridoio dei tormenti, delle telefonate, del mistero di quella ...

Cosa sappiamo sulla morte della pallavolista Julia Ituma: il telefono vuoto, l'allarme dell’amico su Instagram Corriere della Sera

Il pomeriggio di sport al PalaPittoni si apre con il doveroso minuto di raccoglimento in memoria di Julia Ituma, tragicamente scomparsa qualche giorno fa ad Instanbul. Equilibrio in avvio di set: 4-4.ALESSANDRIA - Alessandria Volley, contro Sammaborgo la 22^vittoria in campionato, netto trionfo delle ragazze di coach Ruscigni per 3-0.