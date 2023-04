Julia Ituma, il ricordo della compagna di squadra Sara Bonifacio: «È colpa di tutti, in questo mondo la fragilità è una vergogna» (Di domenica 16 aprile 2023) «Penso sia un po’ colpa di tutto e di tutti. Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, un mondo dove le debolezze non sono accettate, mai, ed essere fragili è quasi una vergogna». Con queste parole, Sara Bonifacio, pallavolista della squadra di Novara, ha ricordato la sua compagna di squadra e amica «Titu», Julia Ituma, la 18enne trovata morta fuori dal Volley Hotel a Üsküdar, nella parte asiatica di Istanbul, il 13 aprile scorso. «Mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) «Penso sia un po’di tutto e di. Viviamo in unfatto di persone che si convincono a dover essere forti, undove le debolezze non sono accettate, mai, ed essere fragili è quasi una». Con queste parole,, pallavolistadi Novara, ha ricordato la suadie amica «Titu»,, la 18enne trovata morta fuori dal Volley Hotel a Üsküdar, nella parte asiatica di Istanbul, il 13 aprile scorso. «Mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se ...

