Julia Ituma, è morta cosi: cos’hanno scoperto dall’autopsia (Di domenica 16 aprile 2023) Julia Ituma risultati autopsia. La pallavolista italiana Julia Ituma sarebbe morta ad Istanbul dopo una caduta dal sesto piano di un albergo. La notizia ha letteralmente sconvolto il nostro paese. Molti non credono all’ipotesi suicidio e nel frattempo sono arrivati i risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della povera pallavolista. (Continua…) Leggi anche: Julia Ituma, tutti i misteri dietro la morte: con chi era al telefono Leggi anche: Pallavolista morta, parla la mamma: le sue dichiarazioni La morte di Julia Ituma Julia Ituma è morta all’età di 18 anni nella notte tra il 13 e il 14 aprile. La sportiva è stata trovata morta fuori ad ... Leggi su tvzap (Di domenica 16 aprile 2023)risultati autopsia. La pallavolista italianasarebbead Istanbul dopo una caduta dal sesto piano di un albergo. La notizia ha letteralmente sconvolto il nostro paese. Molti non credono all’ipotesi suicidio e nel frattempo sono arrivati i risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della povera pallavolista. (Continua…) Leggi anche:, tutti i misteri dietro la morte: con chi era al telefono Leggi anche: Pallavolista, parla la mamma: le sue dichiarazioni La morte diall’età di 18 anni nella notte tra il 13 e il 14 aprile. La sportiva è stata trovatafuori ad ...

