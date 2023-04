(Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Ciao Titu, mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta". Inizia così il post di Sara Bonifacio, centrale 26enne della Igor Volley Novara edidii dettagli sulla richiesta di revisione sulla strage di Erba scritta dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser . "Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro- scrive ancora su Facebook - Sento mille voci intorno a me dire : 'Non èdi nessuno', ma non credo sia cosi…penso sia un po'di tutto e di…Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, un mondo dove le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - repubblica : Morte Julia Ituma, il post di Sara Bonifacio: 'È colpa di tutti, in questo mondo la fragilità è una vergogna' - fanpage : La madre di Julia Ituma avrà una copia del telefono alle fine delle indagini: ci saranno tutti i messaggi e le app… - ledicoladelsud : Julia Ituma, compagna squadra: “Colpa di tutti, debolezze non sono accettate” - fisco24_info : Julia Ituma, compagna squadra: 'Colpa di tutti, debolezze non sono accettate': (Adnkronos) - Sara Bonifacio: 'Il do… -

AGI - Sulla morte di'sento mille voci intorno a me dire: Non è colpa di nessuno, ma non credo sia cosi'... penso sia un po' colpa di tutto e di tutti..': a scriverlo è Sara Bonifacio, centrale 26enne della ...Sara Bonifacio , centrale 26enne della Igor Volley Novara, si è espressa sulla vicenda che ha coinvolto la sua compagna: 'Sento mille voci intorno a me dire: Non e' colpa di nessuno, ma non credo sia cosi', penso sia un po' colpa di tutto e di tutti' . Bonifacio continua su Facebook con l'addio alla sua ...Si parte con un minuto di silenzio per commemorare la triste vicenda di. Poi si inizia nell'equilibrio più completo con gli attacchi che si equivalgono, ma, grazie alle battute di ...

Lo sport ricorda Ituma, martedì i funerali della pallavolista AGI - Agenzia Italia

(Adnkronos) – “Ciao Titu, mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta”. Inizia così il post di Sara Bonifaci ...Una stagione strepitosa per la squadra capitolina, che ha meritato di ricevere la coppa davanti ai propri tifosi, seppur con una premiazione rivista e contenuta rispetto a quella tradizionale, per ...