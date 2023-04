Julia Ituma, compagna squadra: “Colpa di tutti, debolezze non sono accettate” (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ciao Titu, mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta”. Inizia così il post di Sara Bonifacio, centrale 26enne della Igor Volley Novara e compagna di squadra di Julia Ituma morta giovedì a Istanbul . “Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro- scrive ancora su Facebook – Sento mille voci intorno a me dire : ‘Non è Colpa di nessuno’, ma non credo sia cosi…penso sia un po’ Colpa di tutto e di tutti…Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, un mondo dove le debolezze non sono accettate, MAI, ed essere fragili è ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ciao Titu, mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta”. Inizia così il post di Sara Bonifacio, centrale 26enne della Igor Volley Novara edidimorta giovedì a Istanbul . “Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro- scrive ancora su Facebook – Sento mille voci intorno a me dire : ‘Non èdi nessuno’, ma non credo sia cosi…penso sia un po’di tutto e di…Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, un mondo dove lenon, MAI, ed essere fragili è ...

