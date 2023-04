Juice è partita e ha inviato le prime foto dallo spazio (Di domenica 16 aprile 2023) La sonda Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) dell'ESA è decollata alle 14:14 ora italiana del 14 aprile 2023 e ieri ha inviato le prime foto della Terra vista dallo spazio. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 16 aprile 2023) La sonda Jupiter Icy Moons Explorer () dell'ESA è decollata alle 14:14 ora italiana del 14 aprile 2023 e ieri haledella Terra vista

Juice è partita e ha inviato le prime foto dallo spazio Crediti: ESA/Juice/JMC, CC BY - SA 3.0 IGO Il viaggio Juice è l'ultima missione scientifica dell'ESA a essere lanciata su un Ariane 5, un razzo con una lunga eredità sulle spalle che risale al 1999. I primi selfie di Juice, la sonda dell'Esa in volo verso le lune di Giove La sonda Juice, partita dalla Terra il 14 aprile alla volta di Giove e delle sue Lune, ha scattato i suoi primi selfie. Le immagini risalgono alle ore iniziali del viaggio. Mostrano alcune parti della sonda. Il ruolo guida dell'Italia nella missione su Giove La sonda Juice è partita dallo spazioporto di Kourou. Tra otto anni raggiungerà il quinto pianeta del sistema solare per investigare la presenza di habitat adatti alla vita sulle sue tre lune ghiacciate. Dei 10 strumenti a bordo di JUICE, ben quattro sono italiani. Ecco il vero protagonista della missione Juice diretta verso Giove La missione Juice è partita con successo ieri 14 aprile ma c'è chi ha voluto "rubare la scena" al razzo in partenza: un delizioso bradipo è stato immortalato nel corso delle riprese della partenza.