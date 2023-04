José Mourinho potrebbe lasciare la Roma se non arrivasse un giocatore (Di domenica 16 aprile 2023) Il tecnico portoghese è interessato alla Roma per uno dei giocatori che sono stati collegati alle Merengues qualche giorno fa. Anche se la verità è che molte altre squadre stanno seguendo le sue orme Il suo contratto con il Livepool scade a fine stagione e da qualche settimana si sa che non rinnoverà. Roberto Firmino L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Il tecnico portoghese è interessato allaper uno dei giocatori che sono stati collegati alle Merengues qualche giorno fa. Anche se la verità è che molte altre squadre stanno seguendo le sue orme Il suo contratto con il Livepool scade a fine stagione e da qualche settimana si sa che non rinnoverà. Roberto Firmino L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrankKhalidUK : Managers that Xabi Alonso worked under: ???? Guardiola ???? Jose Mourinho ???? Carlo Ancelotti ???? Rafa Benitez ???? Manuel… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #FeyenoordRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #TorinoRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - AgyekumKingsle8 : RT @FrankKhalidUK: Managers that Xabi Alonso worked under: ???? Guardiola ???? Jose Mourinho ???? Carlo Ancelotti ???? Rafa Benitez ???? Manuel Pell… - Makhafi_XLII : RT @FrankKhalidUK: Managers that Xabi Alonso worked under: ???? Guardiola ???? Jose Mourinho ???? Carlo Ancelotti ???? Rafa Benitez ???? Manuel Pell… -

Il re del calcio: e se il suo Regno si trovasse a Milano Amici, i Re hanno bisogno di un trono e il trono di Mourinho si trova a Milano, troppi indizi, troppe circostanze ci portano verso quella direzione. Roma - Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Prima, però, c'è da consolidare il terzo posto, che la squadra di José Mourinho è riuscita a riconquistare grazie alle due vittorie consecutive con Sampdoria e Torino e approfittando dei continui ... Plusvalenze, lo scandalo si allarga: nuove società coinvolte ... la stessa cosa non si può dire per gli uomini di Josè Mourinho (che stanno lottando per il 4° posto e per la qualificazione alle semifinali di Europa League) e per la Salernitana (che deve ancora ... Amici, i Re hanno bisogno di un trono e il trono disi trova a Milano, troppi indizi, troppe circostanze ci portano verso quella direzione.Prima, però, c'è da consolidare il terzo posto, che la squadra diè riuscita a riconquistare grazie alle due vittorie consecutive con Sampdoria e Torino e approfittando dei continui ...... la stessa cosa non si può dire per gli uomini di Josè(che stanno lottando per il 4° posto e per la qualificazione alle semifinali di Europa League) e per la Salernitana (che deve ancora ... Roma, Mourinho sconsolato: "Non abbiamo Haaland...". Dybala e Abraham preoccupano Virgilio Sport