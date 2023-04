John Elkann non fa sconti alla Ferrari: “L’obiettivo è vincere” (Di domenica 16 aprile 2023) Non è stato un avvio positivo per la Ferrari in questo Mondiale 2023 di Formula 1. La Rossa di Maranello è peggiorata rispetto alla scorsa stagione: oltre alla solita e irraggiungibile Red Bull, il Cavallino Rampante sembra essere scivolato dietro, nelle gerarchie di pista, a Mercedes e Aston Martin che stanno ottenendo dei risultati certamente più positivi. Una situazione che non rende felice John Elkann che ha dichiarato che L’obiettivo è vincere. Le parole di John Elkann all’assemblea degli azionisti della Ferrari “Il team è concentrato sulla scuderia Ferrari. In Formula 1, l’ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Non è stato un avvio positivo per lain questo Mondiale 2023 di Formula 1. La Rossa di Maranello è peggiorata rispettoscorsa stagione: oltresolita e irraggiungibile Red Bull, il Cavallino Rampante sembra essere scivolato dietro, nelle gerarchie di pista, a Mercedes e Aston Martin che stanno ottenendo dei risultati certamente più positivi. Una situazione che non rende feliceche ha dichiarato che. Le parole diall’assemblea degli azionisti della“Il team è concentrato sulla scuderia. In Formula 1, l’ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gibitweet : RT @reportrai3: Marella Caracciolo ha lasciato in testamento tutti i suoi averi ai tre nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann saltando la figli… - ProfgioGa : RT @AntonelloAng: Calciopoli è stata la convergenza di tanti interessi, in primis quelli di Moratti-Tronchetti assieme a quelli dei custodi… - Emyx5S : RT @reportrai3: Marella Caracciolo ha lasciato in testamento tutti i suoi averi ai tre nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann saltando la figli… - donadiomaria : RT @reportrai3: Marella Caracciolo ha lasciato in testamento tutti i suoi averi ai tre nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann saltando la figli… - reportrai3 : Marella Caracciolo ha lasciato in testamento tutti i suoi averi ai tre nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann saltando… -