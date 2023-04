Jean-Marie Le Pen ricoverato per un malore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Castellodannone : Jean-Marie Le Pen ricoverato per un problema cardiaco - renarddiana1 : RT @Corriere: Jean-Marie Le Pen ricoverato, situazione «grave» - SkyTG24 : Francia, Jean-Marie Le Pen ricoverato: situazione “grave” - Corriere : Jean-Marie Le Pen ricoverato, situazione «grave» - Italia_Notizie : Jean-Marie Le Pen ricoverato, situazione «grave» -

Il y a la place pour des prostituées converties commeMadeleine et non encore converties. Il y a la place pour des grands intuitifs comme le disciple bien aimé connu sous le nom de saint...Anche il ministro delle finanzeMusi era dell'opinione che la prima legge bancaria svizzera, nel cassetto da qualche tempo, non potesse essere rimandata ancora a lungo. La bozza di legge ...Je n'aurais jamais dû le faire, c'est une erreur , s'excuse - t - il, pensant aux victimes deVanier. Thomas et- Dominique Philippe ont aussi légué des textes plus discrets à leurs émules.

Ricoverato Jean-Marie Le Pen ricoverato, situazione 'grave' la Repubblica

L'ex presidente e cofondatore del Fronte nazionale, Jean-Marie Le Pen, è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Secondo quanto appreso dal quotidiano Le Parisien da ...Il novantaquattrenne ex leader dell'estrema destra francese, e padre di Marine Le Pen, è cosciente. La famiglia si dice "preoccupata ma serena" ...