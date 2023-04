Jean-Marie Le Pen ricoverato per un malore: situazione grave (Di domenica 16 aprile 2023) L’ex presidente e cofondatore del Fronte nazionale, Jean-Marie Le Pen (padre di Marine Le Pen), è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Secondo quanto appreso dal quotidiano Le Parisien da fonti vicine alla famiglia, si tratta di «un’allerta grave». Stando a fonti citate dal settimanale Le Point, Le Pen è stato ricoverato in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 16 aprile 2023) L’ex presidente e cofondatore del Fronte nazionale,Le Pen (padre di Marine Le Pen), è statodopo undi origine cardiaca. Secondo quanto appreso dal quotidiano Le Parisien da fonti vicine alla famiglia, si tratta di «un’allerta». Stando a fonti citate dal settimanale Le Point, Le Pen è statoin L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

