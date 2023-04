Jean Marie Le Pen ricoverato in ospedale dopo un malore in casa. I medici: «È grave» (Di domenica 16 aprile 2023) La notizia arriva nella tarda serata di ieri (sabato 15 aprile ndr): il fondatore del Front National Jean-Marie Le Pen è ricoverato in ospedale, a detta dei medici che lo stanno assistendo, sarebbe in gravi condizioni. Indiscrezioni, che nel corso delle ore diventano informazioni: prima riportate dalla testata Le Figaro. Poi confermate da Le Point. 94enne padre nobile del partito conservatore d’oltralpe, e protagonista di una saga politico-familiare che negli ultimi anni lo ha visto più volte al centro di sfide pubbliche e private con la figlia Marine, prima. E con la nipote Marion, dopo, il patriarca accusa segni di stanchezza fisica. E come spiegano i sanitari che lo hanno in cura, soffrirebbe di un affaticamento di natura cardiaca. Jean Marie Le ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 aprile 2023) La notizia arriva nella tarda serata di ieri (sabato 15 aprile ndr): il fondatore del Front NationalLe Pen èin, a detta deiche lo stanno assistendo, sarebbe in gravi condizioni. Indiscrezioni, che nel corso delle ore diventano informazioni: prima riportate dalla testata Le Figaro. Poi confermate da Le Point. 94enne padre nobile del partito conservatore d’oltralpe, e protagonista di una saga politico-familiare che negli ultimi anni lo ha visto più volte al centro di sfide pubbliche e private con la figlia Marine, prima. E con la nipote Marion,, il patriarca accusa segni di stanchezza fisica. E come spiegano i sanitari che lo hanno in cura, soffrirebbe di un affaticamento di natura cardiaca.Le ...

