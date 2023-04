Jannik Sinner | “Trovare positività in quello che ho fatto a Montecarlo”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Calato il sipario sul Masters1000 di. A sorpresa, l’esito dell’atto conclusivo ha sorriso al russo Andrey Rublev che, contrariamente ai pronostici, ha sconfitto in rimonta il danese Holger Rune 5-7 6-2 7-5. Il giovane classe 2003 non è riuscito quindi a vincere il suo secondo 1000 in carriera, ricordando il sigillo dell’anno scorso a Parigi-Bercy. E’ stato il moscovita, invece, a trionfare e a conquistare il suo primo titolo in carriera in un torneo di questa tipologia. Vero è che l’esito della partita odierna è stato inevitabilmente un po’ condizionato da quanto accaduto ieri tra Rune e. Una sfida dai contenuti epici, interrotta per pioggia e durata come tempo effettivo quasi tre ore di gioco, nella quale l’altoatesino aveva dominato la prima frazione (6-1), salvo subire la risalita del suo avversario, ...