Jannik Sinner cade nella trappola danese | come lo ha fregato Rune

La cattiva notizia è che Jannik Sinner ha perso la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. La buona è che il tennis è in ottime mani, perché l'incontro con Holger Rune è l'ennesimo tra i ragazzi della nuova generazione che lascia la certezza di un futuro luminoso. Una partita dalle premesse esaltanti per Sinner, che aveva preso di infilata l'avversario, frastornandolo con una mezz'ora di tennis che ha rasentato la perfezione. Rune non si è disunito, anzi ha stravolto l'incontro con un repertorio di colpi vasto e anche con qualche... colpo di testa. Nel momento decisivo della partita si è inimicato il pubblico e ha scatenato il caos, tra fischi e boati. Sinner si è ritrovato in uno scenario inusuale e soprattutto a rincorrere nel punteggio, cedendo al dodicesimo game del secondo set ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Jannik #Sinner batte #Musetti 62 62 e diventa il più giovane giocatore nell'era Open a raggiungere le semifinali… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER IN SEMIFINALEEEEEEE! ???? Non c'è storia nel derby italiano a Monte-Carlo: Lorenzo Musetti si arrende… - WeAreTennisITA : CHE PECCATO SINNER ?? Jannik gioca una partita strepitosa contro Rune, che gioca un gran 3° set e vince sul filo di… - apicella57 : RT @teozorzoli: Mancano solo pochi centimetri Vs #Alcaraz, quarti US Open 2022 Vs #Rune, semifinale Montecarlo 2023 Imparare dalle più gr… - Sinnerc4 : RT @teozorzoli: Mancano solo pochi centimetri Vs #Alcaraz, quarti US Open 2022 Vs #Rune, semifinale Montecarlo 2023 Imparare dalle più gr… -