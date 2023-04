Jannik Sinner abbattuto: “Potevo fare meglio” (Di domenica 16 aprile 2023) Jannik Sinner ha forse capito di aver sprecato un’occasione ghiotta, ovvero quella di vincere il Masters 1000 di Monte-Carlo. Così le sue parole nell’immediato dopo-gara hanno fatto trasparire tutta la sua delusione, perché effettivamente magari lui si sentiva di poter fare qualcosa di più. Non è andata nel modo sperato, ma l’altoatesino tornerà in campo a Barcellona tra qualche giorno, partendo direttamente dai sedicesimi di finale. Intanto andiamo a leggere alcune delle sue dichiarazioni. Jannik Sinner: “Stavolta è andata così, sono molto dispiaciuto” Si è fermata in semifinale l’avventura di Jannik Sinner all’ATP di Monte-Carlo e con qualche piccolo rammarico sulla prestazione. Il tennista altoatesino ha parlato nel post-gara lasciando trasparire un po’ di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023)ha forse capito di aver sprecato un’occasione ghiotta, ovvero quella di vincere il Masters 1000 di Monte-Carlo. Così le sue parole nell’immediato dopo-gara hanno fatto trasparire tutta la sua delusione, perché effettivamente magari lui si sentiva di poterqualcosa di più. Non è andata nel modo sperato, ma l’altoatesino tornerà in campo a Barcellona tra qualche giorno, partendo direttamente dai sedicesimi di finale. Intanto andiamo a leggere alcune delle sue dichiarazioni.: “Stavolta è andata così, sono molto dispiaciuto” Si è fermata in semifinale l’avventura diall’ATP di Monte-Carlo e con qualche piccolo rammarico sulla prestazione. Il tennista altoatesino ha parlato nel post-gara lasciando trasparire un po’ di ...

