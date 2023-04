James Senese | “Senza libertà” è il nuovo singolo

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 aprile 2023) “” è ildi, disponibile da venerdì 14 aprile, che anticipa l’uscita del prossimo album di inediti prevista per il 12 maggio. A quarant’anni di distanza dal suo esordio come solista con “” (1983 – Polydor) e con una carriera alle spalle che lo ha sempre visto impegnato nel sociale, tanto nei contenuti quanto nell’attitudine,torna con unbrano dal titolo “”, un grido di dolore per chi si è visto portare via il proprio futuro dalla guerra e oggi è costretto a nascondersi. Perfettamente coerente con un percorso artistico privo di compromessi che ha sempre mantenuto nell’urgenza espressiva la propria stella ...