Jack Nicholson riappare in foto dopo due anni

(Di domenica 16 aprile 2023)duedi reclusione in casa senza apparire,è stato immortalato in unain cui lo si rivede finalmente, con i suoi 85e una certa trascuratezza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VolpeReal : Internet: sconvolto dalla foto di Jack Nicholson ad 84 anni dopo 2 anni che si è ritirato dal cinema. Io che sono… - DevGrammo : RT @VolpeReal: Internet: sconvolto dalla foto di Jack Nicholson ad 84 anni dopo 2 anni che si è ritirato dal cinema. Io che sono così da 2… - LaSignoraLupo : RT @VolpeReal: Internet: sconvolto dalla foto di Jack Nicholson ad 84 anni dopo 2 anni che si è ritirato dal cinema. Io che sono così da 2… - tizianantonella : RT @blusewillis2: Jack Nicholson dopo 18 mesi di isolamento si fa vedere sul balcone di casa: il divo appare trasandato - maka__________ : RT @VolpeReal: Internet: sconvolto dalla foto di Jack Nicholson ad 84 anni dopo 2 anni che si è ritirato dal cinema. Io che sono così da 2… -

Si rincorrono da tempo i racconti su unrecluso in casa, la stessa in cui Marlon Brando aveva vissuto per molti anni. Tanto che gli amici sono preoccupati e lo vorrebbero più vitale e capace di reagire all'apatia che l'...si è rifatto vivo dopo un anno e mezzo di assenza. Le foto rubate dai paparazzi, però, mostrano un uomo trasandato, con la barba incolta e apparentemente stanco. L'attore, 85 anni, nei ...Estratto da www.lastampa.itsul balcone della sua villa di los angeles 8 Dopo un anno e mezzosi è rifatto vivo. L'attore, che oggi ha 85 anni, si era come chiuso al mondo. Preoccupazioni per una ...

Jack Nicholson trasandato sul balcone, si fa vedere dopo 18 mesi - Lifestyle Agenzia ANSA

Dopo due anni di reclusione in casa senza apparire, Jack Nicholson è stato immortalato in una foto in cui lo si rivede finalmente, con i suoi 85 anni e una certa trascuratezza.Trasandato, sovrappeso e con la barba incolta. Ecco come è apparso Jack Nicholson, l’attore celebre per film cult come “Shining” e “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, dopo 18 mesi di isolamento nella ...