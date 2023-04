Italia fra schiarite e pioggia soprattutto a centro e sud (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - La pioggia di aprile non abbandona l'Italia in questo fine settimana. L'instabilità sarà una costante per tutta la giornata di oggi su gran parte della Penisola, nonostante qualche schiarita momentanea. Secondo le previsioni del centro Meteo Italiano, il maltempo insisterà soprattutto sulle regioni centro-meridionali e si manifesterà attraverso piogge e occasionali temporali, localmente anche intensi. La neve continuerà ad attestarsi a quote di montagna, senza variazioni significative di temperatura. Le condizioni meteo si mantengono invece relativamente più stabili e asciutte al nord, dove si affaccia qualche schiarita. In dettaglio le previsioni per oggi: Al Nord Al mattino avremo aperture su regioni di nord-ovest, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità sui ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Ladi aprile non abbandona l'in questo fine settimana. L'instabilità sarà una costante per tutta la giornata di oggi su gran parte della Penisola, nonostante qualche schiarita momentanea. Secondo le previsioni delMeteono, il maltempo insisteràsulle regioni-meridionali e si manifesterà attraverso piogge e occasionali temporali, localmente anche intensi. La neve continuerà ad attestarsi a quote di montagna, senza variazioni significative di temperatura. Le condizioni meteo si mantengono invece relativamente più stabili e asciutte al nord, dove si affaccia qualche schiarita. In dettaglio le previsioni per oggi: Al Nord Al mattino avremo aperture su regioni di nord-ovest, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità sui ...

