Isola dei Famosi | lunedì 17 aprile la prima puntata Chi sono i naufraghi | gli opinionisti | i favoriti e il montepremi

(Di domenica 16 aprile 2023) Da17, inserata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de ?L?dei?. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo,...

Simone Antolini è uno dei concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei famosi. Gareggerà in coppia insieme al compagno Alessandro Cecchi Paone. Studente universitario, è diventato noto proprio per via della relazione sentimentale intrapresa con il giornalista. Come di consueto Ilary Blasi sarà affiancata alla conduzione de L'Isola dei famosi da due opinionisti. E' stata riconfermata Vladimir Luxuria, che prima dell'inizio della nuova edizione del reality show basato sulla sopravvivenza ha rotto il silenzio ai microfoni...

