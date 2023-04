Isola dei famosi 2023 | tutto pronto per il via | i naufraghi sbarcano in Honduras

(Di domenica 16 aprile 2023) Leggi Anche 'dei', Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in: ma niente bikini per l'ex suora Leggi Anche 'dei', ecco i concorrenti inE' di nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - LuisBriano89 : @VirginioNero Fai L isola dei famosi , magari può aiutarti a rosicare meno sui successi altrui - Novella_2000 : Una naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha fatto un provino per Amici (ma è fuggita) - akirarossi : @LcomeLeopolda Questo odio è alimentato dalla convinzione di avere più like e follower facili. Basta vedere chi an… -

Sono in molti a pensare che le migliori edizioni de L'famosi fossero quelle condotte da Simona Ventura , senza nulla togliere a Ilary Blasi . Nel frattempo la TV è un po' cambiata, il programma stesso è cambiato e stiamo cambiando anche noi ...Leggi Anche 'Famosi', Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in Honduras: ma niente bikini per l'ex suora Leggi Anche 'Famosi 2023', ecco i concorrenti in Honduras E' di nuovo tempo di...Sabato 15 e domenica 16 aprile Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio tra gli altri: Ilary Blasi , che il prossimo lunedì partirà con la nuova edizione dell 'famosi e il ballerino ...

Chi è Helena Prestes, nuova concorrente dell'Isola dei Famosi 2023. La modella brasiliana è molto amica di Nikita Pelizon ...In una recente intervista, la conduttrice TV Simona Ventura ha parlato di quel terribile momento della sua vita quando suo figlio ricevette 11 coltellate.