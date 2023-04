ISOLA DEI FAMOSI 2023 | IL CAST UFFICIALE E LE TRE TRIBÙ DEL REALITY CON ILARY BLASI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 16 aprile 2023) Da lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’dei”. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, c’è. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre. “delle Donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. “degli Uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. “delle Coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci). Al centro del ...