Isola dei famosi 2023 | ecco chi saranno i conduttori di Isola Party

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 16 aprile 2023) Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione dell’, il format che andrà in onda ogni lunedì a partire dalle ore 20 su Mediaset Infinity. Chi ha scelto Mediaset per la conduzione del? Scopriamolo insieme. L’edizione delprecederà ogni puntata in diretta dall’Honduras dell’dei, storico reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e dalla new entry, Enrico Papi. Ma chi condurrà? La notizia è stata svelata in un tweet ufficiale del programma.dei, svelati i nomi di...