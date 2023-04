Isola dei Famosi 2023 | dove seguire il reality in diretta tv e in streaming | orari e canali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 aprile 2023) Ci siamo, una nuova, elettrizzante edizione de l’deiè pronta a fare capolino sul piccolo schermo. Conclusosi il Grande Fratello, ecco che un altrodi lungo corso targato Mediaset è pronto a fare capolino in televisione, regalando ai telespettatori tante emozioni e colpi di scena. Anche quest’anno al timone della trasmissione troveremo la soubrette Ilary Blasi – questo per lei sarà il primo debutto pubblico dopo la separazione con Francesco Totti – e nelle vesti di opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Ma, su quale canale andrà in onda ilsarà possibilelo? Ecco cosa serve sapere per non perdersi nemmeno un minuto delle vicissitudini dei naufraghi!dei...