Isola 17 | Alvin svela | “Ci saranno meccanismi del reality completamente nuovi Ilary Blasi? Abbiamo un rapporto singolare”

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 aprile 2023), inviato de L’dei Famosi – per la quarta volta – ha raccontato le sue sensazioni a caldo per SuperGuidaTv alla vigilia della prima puntata del game show. L’aprirà infatti i battenti nella serata di lunedì 17 aprile e il volto di Mediaset non vede l’ora di godersela tutta, come fosse la prima volta: Inizialmente è una sorta di déjà vu, dovuto dalla presenza qui negli altri anni, sembra di non aver mai lasciato questo posto. Un po’ come una grande e unica esperienza che ormai dura da più di un anno, perchè quest’anno supererò l’anno di permanenza in Honduras con tutte le edizioni, quindi questa è la prima emozione che ho. Per il resto cerco di affrontarla come se fosse sempre la mia prima volta, perché se no dai per scontato tante cose e non te le godi. Cerco quindi di adottare lo spirito del principiante. Anche ...