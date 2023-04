(Di domenica 16 aprile 2023) Peril tempo stringe. Il matrimonio con l’Inter è destinato alla separazione ma la sconfitta di ieri sera contro il Monza, ancora una volta in casa,accelerare le pratiche. Lo scrive lasecondo cui il Benfical’ultima partita del tecnico piacentino indi sconfitta e di addio alla. A rischiare però sono anche i giocatori: “Il destino di Simoneè di nuovo appeso a un filo. Idem quello di diversi giocatori che sperano in un rinnovo del contratto o in una conferma tramite l’acquisto del cartellino da parte del club di viale della Liberazione. Se mercoledì sera l’Inter non riuscirà a passare il turno contro il Benfica, partendo dalla vittoria per 2-0 all’andata al Da Luz, sono elevatissime le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Inzaghi potrebbe essere esonerato in caso di mancata semifinale #Champions (La Gazzetta) La sensazione è che senz… - Chico704 : @Tucumaniano È un discorso che purtroppo potrebbe valere anche per l'inter a venire. Ed in ogni caso disporre di un… - DiegoBergamasc2 : @Juventus_a_vita Qui si vede bene come l'arbitro cerca di colpire con un pugno Inzaghi, ma lui riesce ad evitare qu… - alemarino71 : @CucchiRiccardo Secondo me ci vorrebbe anche il doppio allenatore, uno per la Champions league ed uno per il campio… - gavianf23 : RT @agostinomela: Abbiamo sette punti più del Bologna. Ora confrontate il monte ingaggi delle due squadre e ditemi senza ridere che Thiago… -

Un lettino da psicanalistaessere una soluzione per provare a risolvere il dramma sportivo che sta vivendo l'Inter ... I numeri inchodano: la squadra ha segnato 10 gol nelle ultime 12 ...essere vista come una novità. Non la è affatto. La squadra di Palladino in stagione ha ... I brianzoli hanno messo in campo le loro armi migliori per far male all'Inter di. Il risultato ...Male, atterrato dal Monza dopo aver messo in croce il Benfica: una delle continue e ... che, se ci fossero più giornate di campionato da giocare,addirittura costituire un pericolo per ...

Inzaghi potrebbe essere esonerato in caso di mancata semifinale ... IlNapolista

Le decisioni finali sarebbero state rinviate alla fine della stagione, ma in caso di eliminazione dalla Champions League dopo la vittoria dell'andata il futuro di Simone Inzaghi potrebbe essere ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...