Inzaghi deve dire addio al turnover, con il Monza la prova definitiva (Di domenica 16 aprile 2023) Ieri con il Monza tutti si aspettavano che finalmente l’Inter potesse tornare a vincere in campionato. La prova di Lisbona aveva fatto ben sperare, ma ancora una volta in Serie A la squadra si è sciolta come la neve al sole. Il problema è stato l’eccessivo turnover effettuato da Inzaghi, che ha tolto alla squadra le poche certezze di cui ora gode. DELUSIONE ? Per l’Inter la partita con il Monza ha rappresentato l’ennesima doccia fredda di una stagione molto deludente in campionato. Ieri sera la squadra era chiamata a dare seguito all’ottima vittoria di Lisbona in Champions League, ma ancora una volta le aspettative sono state disattese. Nei primi minuti del match gli uomini scelti da Simone Inzaghi hanno fatto veder anche delle cose buone, ma nulla di eccezionale. Poi con il passare ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Ieri con iltutti si aspettavano che finalmente l’Inter potesse tornare a vincere in campionato. Ladi Lisbona aveva fatto ben sperare, ma ancora una volta in Serie A la squadra si è sciolta come la neve al sole. Il problema è stato l’eccessivoeffettuato da, che ha tolto alla squadra le poche certezze di cui ora gode. DELUSIONE ? Per l’Inter la partita con ilha rappresentato l’ennesima doccia fredda di una stagione molto deludente in campionato. Ieri sera la squadra era chiamata a dare seguito all’ottima vittoria di Lisbona in Champions League, ma ancora una volta le aspettative sono state disattese. Nei primi minuti del match gli uomini scelti da Simonehanno fatto veder anche delle cose buone, ma nulla di eccezionale. Poi con il passare ...

