Inzaghi, dal vertice dirigenza Inter chiara: spiegata la priorità – Sky (Di domenica 16 aprile 2023) L'Inter ha avuto una riunione con Inzaghi dopo la sconfitta di ieri col Monza (vedi articolo). L'ennesimo vertice, stando a Barzaghi di Sky Sport, ha prodotto la segnalazione della necessità assoluta per questi ultimi due mesi di stagione. DENTRO O FUORI – Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Calcio Club, dà l'esito del summit dopo Inter-Monza: «La cosa fondamentale, che è stata spiegata a Simone Inzaghi ieri sera, è che bisogna andare nella prossima Champions League. E che conta più della finale di questa Champions League, a meno che non la vinca: lì avrebbe fatto tombola. Per la società Inter, per le esigenze e necessità economiche, è fondamentale e cosa principale arrivare alla Champions League dell'anno prossimo. Se non succede cambiano tutti i programmi, a ...

