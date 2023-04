Investcorp-Inter, nuovi indizi. Parla il Presidente Al Ardhi: 'Non escludo un nuovo investimento nello sport' (Di domenica 16 aprile 2023) Probabilmente è solo questione di tempo, Zhang per adesso resiste al comando, ma i milioni di tifosi dell’Inter guardano con speranza... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Probabilmente è solo questione di tempo, Zhang per adesso resiste al comando, ma i milioni di tifosi dell’guardano con speranza...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter ????, sono diversi i gruppi interessati all'acquisto: #Investcorp ha fatto sapere di essere in cerca di cap… - marifcinter : Il fondo di private equity Investcorp riapre il dossier dell’Inter, operazione sulla quale il gruppo finanziario de… - marifcinter : '#Investcorp è in trattative con diversi potenziali investitori in Bahrain per formare un consorzio per acquisire l… - sportli26181512 : Investcorp-Inter, nuovi indizi. Parla il Presidente Al Ardhi: 'Non escludo un nuovo investimento nello sport': Prob… - cmdotcom : #Investcorp - #Inter, nuovi indizi. Parla il Presidente Alardhi: 'Non escludo un nuovo investimento nello sport'… -