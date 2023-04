Intese commerciali | finanziarie e critiche al ruolo degli Usa in Ucraina | l’alleanza Lula-Xi irrita e potrebbe indebolire gli Stati Uniti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023) Porta con sé l’espressione di un cambiamento in atto nel mondo il viaggio del presidente brasiliano Inácioda Silva in Cina, conclusosi domenica a Brasilia. Il presidente, assieme a una comitiva di circa 73 politici e uomini di affari, ha realizzato in quattro giorni l’attesissima visita in Estremo Oriente dove ha incontrato Xi Jinping. Sulla via del ritorno verso il Brasile, sotto richiesta della cancelleriaEmirati Arabi(Eau),ha fatto un importante scalo ad Abu Dhabi, dove si è incontrato con lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, il presidenteEmirati, per firmare accordi di cooperazione.non è atterrato subito a Pechino, la capitale, ma a Shanghai, dove ad accoglierlo c’era l’ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff, nominata recentemente alla ...