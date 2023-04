(Di domenica 16 aprile 2023) Nonostante in Sudan si continui a sparare, le parti in conflitto si sono accordate per i. Gli annunci sono stati fatti dalle due formazioni sui rispettivi account Facebook e Twitter.

- Nonostante in Sudan si continui a sparare, le parti in conflitto si sono accordate per iumanitari. Gli annunci sono stati fatti dalle due formazioni sui rispettivi account Facebook e ...È arrivata un'(temporanea) tra le fazioni in Sudan. L'esercito sudanese e i paramilitari si sono dichiarati disponili all'apertura momentanea, della durata di tre o quattro ore, diumanitari chiesti ......senza pilota è stato vietato il traffico marittimo e aereo delle zone interessate e deidi ... "Essi dovranno svolgere attività nell'ambito della Pubblica informazione,come ogni forma di ...

Intesa su corridoi umanitari TGLA7

Sudan Non si fermano però i combattimenti, incessanti da 48 ore. Oltre 80 le vittime civili. Morti 3 funzionari Onu. Bombardamenti a Khartoum. Colpita anche la sede della televizione al Arabya ...Giovedì pomeriggio il Banco Alimentare della Sicilia ha aperto il magazzino a una nuova visita, a un nuovo “Compagno di Banco”, il Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, che h ...