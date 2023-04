Intercultura e “il mondo in festa”: un esempio di progetto per la scuola Primaria (Di domenica 16 aprile 2023) La scuola è un laboratorio di vita che insegna l’arte del vivere e del convivere civilmente, nella ricerca dell’armonia. Oggi più che mai essa è il luogo della diversità: etnie diverse, diverse realtà socioeconomiche si incontrano e sono invitate a dialogare, a guardare alla diversità come ricchezza e non solo come un problema, eliminando così ogni frontiera. A tal fine la nostra scuola ha realizzato un progetto di educazione Interculturale per favorire la relazione e l’integrazione del “diverso”, superando quei confini geografici, valoriali, etici e culturali che sono propri di ciascun individuo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 aprile 2023) Laè un laboratorio di vita che insegna l’arte del vivere e del convivere civilmente, nella ricerca dell’armonia. Oggi più che mai essa è il luogo della diversità: etnie diverse, diverse realtà socioeconomiche si incontrano e sono invitate a dialogare, a guardare alla diversità come ricchezza e non solo come un problema, eliminando così ogni frontiera. A tal fine la nostraha realizzato undi educazionele per favorire la relazione e l’integrazione del “diverso”, superando quei confini geografici, valoriali, etici e culturali che sono propri di ciascun individuo. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Intercultura e “il mondo in festa”: un esempio di progetto per la scuola Primaria - neologie_org : RT @Intercultura_IT: [1/2] Per oltre 300 ragazze e ragazzi di tutto il mondo in Italia con #Intercultura è arrivato il periodo delle 'Setti… - Intercultura_IT : [2/2] Chi di loro è venuto a Milano non solo ha visitato la città dello shopping ma, grazie ai nostri volontari, ha… - Intercultura_IT : [1/2] Per oltre 300 ragazze e ragazzi di tutto il mondo in Italia con #Intercultura è arrivato il periodo delle 'Se… -