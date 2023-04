Inter, un’altra sconfitta in campionato che mette a rischio il futuro – TS (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter cade ancora in campionato dopo una prestazione altisonante in Europa. La sconfitta col Monza, spiega TuttoSport, getta numerose ombre sul futuro ALTRA CADUTA – Il gol di Caldirola condanna l’Inter all’undicesima sconfitta in campionato. La squadra di Inzaghi ancora una volta inciampa in Serie A, per la terza volta consecutiva in casa, fallendo inoltre il possibile aggancio al Milan, che nel pomeriggio aveva pareggiato a Bologna. Oggi la Roma in caso di successo contro l’Udinese potrebbe volare a più 5, lasciando così le due milanesi a scornarsi per l’ultimo posto al sole, sempre che l’Atalanta non vinca domani a Firenze, raggiungendo i nerazzurri. Pensare che la partecipazione alla prossima Champions League possa passare dalla vittoria della Coppa rimane un ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) L’cade ancora indopo una prestazione altisonante in Europa. Lacol Monza, spiega TuttoSport, getta numerose ombre sulALTRA CADUTA – Il gol di Caldirola condanna l’all’undicesimain. La squadra di Inzaghi ancora una volta inciampa in Serie A, per la terza volta consecutiva in casa, fallendo inoltre il possibile aggancio al Milan, che nel pomeriggio aveva pareggiato a Bologna. Oggi la Roma in caso di successo contro l’Udinese potrebbe volare a più 5, lasciando così le due milanesi a scornarsi per l’ultimo posto al sole, sempre che l’Atalanta non vinca domani a Firenze, raggiungendo i nerazzurri. Pensare che la partecipazione alla prossima Champions League possa passare dalla vittoria della Coppa rimane un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - Inter : Mancano solo ???? giorni a un'altra notte di calcio ???? Ci vediamo a San Siro per #InterMonza ??? #ForzaInter - internewsit : Inter, un'altra sconfitta in campionato che mette a rischio il futuro - TS - - Ghino80 : RT @Claudia_CIau: Un'altra domenica di merda in cui piove, fa freddo pur essendo a metà aprile e, dulcis in fundo, post sconfitta dell'Inte… - Claudia_CIau : Un'altra domenica di merda in cui piove, fa freddo pur essendo a metà aprile e, dulcis in fundo, post sconfitta del… -

