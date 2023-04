(Di domenica 16 aprile 2023) Ultima possibilità per il tecnico, il quale è chiamato a grandi risultati in Champions League. Testa al

Successivamente alla sconfitta per mano del Monza , l'ha emesso l'per Simone Inzaghi . Il club infatti non sarebbe convinto delle prestazioni della squadra, lanciando così l'ultima opportunità all'allenatore: per restare in nerazzurro ...... con la dirigenza intenta a comprendere la natura del male che si è impadronito dell'ma anche ... dell'ad Marotta e del ds Ausilio, ha avuto il sapore dell'. Se fino ad oggi Inzaghi è ......i giornalisti presenti in sala stampa a San Siro quando hanno visto uscire i dirigenti dell'...- Si va avanti con l'ex Lazio anche se i fischi dello stadio, esclusa la Curva Nord, sono ...

Inter, ultimatum per Simone Inzaghi: eliminare il Benfica o sarà esonero ItaSportPress

Ultima possibilità per il tecnico, il quale è chiamato a grandi risultati in Champions League. Testa al Benfica ...La complicatissima situazione in campionato, dove l'Inter da inizio 2023 ha un rendimento da zona retrocessione, e la prospettiva di fallire l'obiettivo sportivo ed economico dell'accesso alla ...